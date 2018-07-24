معلومة خطيرة بشأن ارتفاع درجات الحرارة

24 يوليه 2018 - 10:50 م

أكد هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، أن مرض الاكتئاب العقلي تصاحبه حالة حزن شديدة للمريض، ويرى المريض أنه هو وأولاده وزوجته سبب المشاكل في الحياة، ويبدأ التخلص منهم وينتحر بعدها للتخلص من الآلام.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن الغيرة المرضية لدى بعض المرضى لا يمكن تتغيرها مهما كان.

