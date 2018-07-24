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ترامب "فخور" بنقل سفارة بلاده إلى القدس

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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "فخره" باعتبار إدارته القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام المحاربين القدماء في مدينة كنساس بولاية ميسوري الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
وقال ترامب "فخورون ببناء السفارة الأمريكية في القدس فلا أحد كان يعتقد أننا سنقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وأضاف ترامب "حينما اعترفنا بالقدس عاصمة لإسرائيل، قيل إننا لن نقوم بنقل السفارة إلى القدس، وبعد ذلك قيل إننا لن نقوم ببنائها، لكننا قمنا بذلك، ونحن فخورون".
وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية تنديدا بنقل السفارة الأمريكية، وإحياءً للذكرى الستين لنكبة قيام إسرائيل، في 15 يوم/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وجاء نقل السفارة الأمريكية تنفيذاً لقرار ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها. -

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