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مقتل جندي هندي في هجوم مسلح بكشمير

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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات الباكستانية والهندية في كشمير
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات الباكستانية والهندية في كشمير

المصريون ووكالات

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قتل جندي من القوات شبه العسكرية في الهند، وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنّه "مسلحون" في الجزء الخاضع للهند من كشمير، والذين يقاتلون ما يعتبرونه "احتلالًا هنديًا".
وقال سانجاي شارما، المتحدث باسم القوات شبه العسكرية الهندية، في تصريح صحفي، إن "مسلحين على دراجة نارية فتحوا النار على مجموعة من الجنود، في مدينة سريناغار، بإقليم جامو وكشمير".
وأضاف أن قوات الشرطة والجيش طوّقوا المنطقة في محاولة منهم لإلقاء القبض على المسلحين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 06: 12 تغ.
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها، غير أن الهند تطلق عليهم اسم "مسلحين".
ويطالب سكان الإقليم بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة. -

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