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"الكونغو الديمقراطية" تعلن عن انتهاء وباء إيبولا

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يتامى "إيبولا" مشتتون بين التبني ودور الرعاية بليبيريا
يتامى "إيبولا" مشتتون بين التبني ودور الرعاية بليبيريا

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، انتهاء وباء إيبولا، والذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصًا منذ أوائل إبريل/نيسان الماضي.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن إليونغا كالينغا، وزير الصحة في الكونغو، إعلانه انتهاء الوباء، بعد فترة مراقبة استمرت 42 يومًا، لم يسجّل خلالها أي إصابات جديدة في البلاد.
وأعلن عن تفشي الفيروس القاتل لأول مرة في مدينة مبانداكا، شمال غربي الكونغو، والتي يسكنها نحو 1.2 مليون شخص.
وأسفر فيروس "إيبولا" الذي بدأ بالانتشار في غينيا كوناكري في 2013، قبل أن يمتد إلى ليبيريا وغينيا وسيراليون بمنطقة غرب إفريقيا، عن مصرع أكثر من 11 ألف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية.
و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90 %، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس. 

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