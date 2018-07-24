عضو لجنة الفتوى ينصح دينا الشربيني بـ"التوبة"

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دينا الشربيني وياسمين رئيس أثناء أدائهما الرقصة
دينا الشربيني وياسمين رئيس أثناء أدائهما الرقصة

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى السابق، إن «معلوماتي عن رقصة كيكي أنها صادرة عن مطرب همجي أفريقي، وانتشرت في دول رعاة البقر، وبعدها في دول الخليج ومصر».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، الاثنين، أن «الرقصة في الغرب تقام في طرق جانبية، وليست رئيسية، والرقصة من عمل الشيطان، وقال الله (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْه)».
وتابع: «يا حسرتاه على شبابنا، والرسول قال لنا (أعطي الطريق حقه)»، ناصحًا: «بنتي دينا الشربيني، التي ابتدعت تلك الرقصة وبدأت نشرها في مصر، أن تتراجع عما فعلته لأنه فعل حرام».
وأردف: «ندعو شبابنا ألا يتشبهوا بالغرب فيحشر الناس مع من أحبوا، فما يحدث في تلك الرقصة بدعة».
وأشار إلى أن تلك الرقصة حركة أجنبية يقصد بها وقف الحال في مصر، والعودة إلى ما حدث في التحرير، مطالبًا بمصادرة سيارة من يرقص تلك الرقصة، متابعا: "أفيقوا أيها العرب".


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