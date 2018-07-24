24 يوليه 2018 - 11:36 م

كشف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن أسباب حوادث الغرق المتكررة في شاطئ النخيل، موضحًا أن الشاطئ شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في نسبة "الدوامات".

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن المحافظة وضعت علامات إرشادية تحذر المواطنين من النزول إلى المياه ولكن بعض المواطنين لم يلتزم بهذه التحذيرات.



وأوضح: "بدأنا نمنع المواطنين من نزول المياه، ولجأنا لـ"كتابة الإقرار" نظرًا لمخالفة التعليمات، موجهًا حديثه للمواطنين قائلًا: نرجو من كافة المواطنين عدم النزول إلى شاطئ النخيل؛ لأنه شاطئ "خطر" عليهم وعلى أسرهم وذويهم.

