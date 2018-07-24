المسلماني: أداء "الآثار" بواقعة "تابوت الإسكندرية" صفر

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المصريون ـ متابعات

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"الأثار" تكشف تفاصيل جديدة عن تابوت الإسكندرية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق للرئيس الأسبق عدلي منصور، إن تابوت الإسكندرية أثار ضجة إعلامية عالمية منذ ظهوره، أي أنه حملة إعلانية وإعلامية مجانية عالمية لمصر، موضحًا أنه «لو كنا دفعنا أموالًا لعمل حملة كتلك كنا سنتكلف الكثير جدًا».
وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمة برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن «أداء وزارة الآثار في تابوت الإسكندرية يساوي صفر، وبدل ما كانت أخبارنا في العالم عن عمليات  إرهابية في مصر، أصبح هناك مختلف بأننا أصبحنا عنوان للحضارة والثقافة«.
وتابع: «لم نستطع استغلال تلك الفرصة، وكان أداء وزارة الآثار فاشل في استغلال الموقف والترويج المجاني».
وأشار إلى أن مسؤولي المجلس الأعلى للأثار نفوا بشكل مطلق وجود ما يسمى بـ«لعنة الفراعنة»، وهذا الأمر إذا أستمر كان من الممكن أن يتسبب في الدعاية السياحة لمصربشكل كبير للغاية.
وأردف: «كنا نسيب الجدل يدور حول الحضارة المصرية، عشان نستمر أطول فترة ممكنة في حديث العالم، منتهى سوء الأداء والتقدير في مواجهة حملة إعلامية ضخمة لمصر، أداء وزارة الأثار يساوي صفر».
وأردف أن تابوت الإسكندرية أثار ضجة في العالم كله منذ ظهوره، وهذا أدى لحملة إعلامية كبرى للترويج للسياحة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تستثمر هذه الفرصة بل على العكس تمامًا، معقبًا: «ما فيش أفشل من الأداء التسويقي لمصر في حادث تابوت الإسكندرية».

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