مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني

25 يوليه 2018 - 12:32 ص

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني للشحن في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

