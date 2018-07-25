الكشف عن التفاصيل الكاملة لمذبحة دمياط المروعة

25 يوليه 2018 - 01:27 ص

أكد إبراهيم حامد، شقيق الزوجة القتيلة، في قضية مذبحة دمياط أنه كان يوجد خلافات كبيرة بين شقيقته وزوجها، أدت إلى عودتها لمنزل والديها للإقامة فيه.

وأضاف "حامد"، في مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء أن شقيقته عادت لمنزل زوجها الذي كان يعمل سائق توكتوك، يوم الإثنين، الماضي بعد الصلح بينهم، ولم يكن هناك أي خلافات تذكر حتى موعد تنفيذ جريمة القتل.



وأشار إلى إنه صُدم بعد ذهابة إلى منزل شقيقته، حينما شاهدها مُلقاة على الأرض عارية ومذبوحة من الرقبة، بالإضافة إلى وجود عدة طعنات في منطقة البطن، إلا أنه اكتشف بعد ذهابه للمستشفى أن باقي أطفالها أيضًا تعرضوا للقتل ولكن بواسطة السم.



ولفت إلى نجاة الابنة الصغرى التي تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث تم نقلها للمستشفى قبل أن يؤثر فيها السم مثل باقي اخواتها، لكنها كشفت في التحقيقات أن والدها أعطاهم أقراص السم وأقنعهم أن يذهبوا إلى غرفتهم للنوم، إلا أنهم سمعوا بعد وقت قصير صوت صراخ والدتهم أثناء ذبحها.

