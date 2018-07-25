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"حسب الله": هذه هي حقيقة حل مجلس النواب

الحياة السياسية

صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر
صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، حقيقة تصريح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن حل المجلس إذا لم يتم الانتهاء من القوانين في غضون 15 يوم، والذي تم نشره في جريدة “المصري اليوم”، نافيا الخبر جملة وتفصيلا.
وأوضح “حسب الله”، في مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة “صدى البلد”، أنه لا يوجد مدة إلزامية لإصدار قانون معين أو حتى في وقت معين، وذلك بحسب اللائحة والدستور.
وأضاف أن كل ما قاله رئيس المجلس كان مزحة مع نواب المجلس، لافتًا إلى أنه قال لهم إذا لم نتهي مما نحن فيه فسوف يستمر العقاب إلى أغسطس القادم.

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