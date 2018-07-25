"التجاريين" تكشف تفاصيل حريق مقرها برمسيس

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور حاتم قابيل الأمين العام لنقابة تجاريين القاهرة، عن أن المعاينة المبدئية للجهات المختصة تشير إلى أن ماسًا كهربائياً بأجهزة التكييف سبب حريق نادي العاصمة بالدور الثالث بنقابة تجاريين القاهرة بشارع رمسيس.
وأوضح "قابيل"، في بيان له في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن جميع المستندات وأوراق النقابة سليمة ولا توجد بها خسائر.
وأضاف "قابيل" أن الخسائر في القاعات وصالونات النادي وحجرتين تأثروا بالحرارة ودخلت لهم مياه الإطفاء للتبريد، وتسبب الحريق في إتلاف الأثاث  والأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أن النقابة مستمرة في تقديم جميع خدماتها من الخميس القادم، ‎وأن جميع العاملين بالنقابة بجميع الأدوار بخير ولا توجد أى إصابات أو خسائر فى الأرواح البشرية.?

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