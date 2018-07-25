محامي ضحايا دمياط يكشف مفاجآت مثيرة عن القاتل

25 يوليه 2018 - 05:29 ص

روى عبده بحيلق - محامي ضحايا دمياط - تفاصيلًا مثيرة حول المتهم الذي قتل زوجته وأطفاله في إحدى قرى مركز الزرقا .



وقال "بحيلق" خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي "معتز الدمرادش" : "المتهم قتل أبنائه بسم موجود في حبوب الغلة ، حيث يعمل على توقيف عضلة القلب ولا يسبب الوفاة إلا بعد 8 ساعات ، مطالبا الحكومة بمنعه .



وأضاف: "المتهم طعن زوجته 4 طعنات ثم قتلها ذبحها .. وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى .. لقد كان متزوجا قبل ذلك ولديه طفل وقتله بالسم أيضًا ".



وتابع: "الزوجة أبلغت عن الزوج أكثر من مرة في محاضر رسمية ، واتهمته بالضرب .. كانت سيدة محترمة وليس عليها شيء مشين .. وزوجها القاتل انتحر قبل وصول الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد القبض عليه".



