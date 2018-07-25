القبض على عالم فضاء روسي بتهمة الخيانة العظمى

25 يوليه 2018 - 07:03 ص

كشفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أن سلطات بلدها قبضت على عالم فضاء يعمل بأهم مركز بحثي بتهم تتعلق بالخيانة العظمى .



ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم روسكوزموس فلاديمير أوتسيمنكو، أن فيكتور كودريافستيف الموظف في المعهد المركزي للأبحاث العلمية حول الإنشاءات الميكانيكية أوقف، من دون أن يوضح السبب. ويبلغ هذا العالم من العمر 74 عاما.



وكتبت صحيفة "كومرسانت" أن عناصر من الاستخبارات دهموا المركز الجمعة في إطار تحقيق حول "خيانة عظمى". بحسب فرانس برس.



ويُشتبه في أن "نحو عشرة عاملين في قطاع الفضاء" نقلوا معلومات سرية مهمة إلى أجهزة استخبارات غربية"، وفقا للصحيفة.



والجمعة، دهم عناصر من الاستخبارات مكتب ديمتري بايسون مدير المركز التحليلي في المؤسسة الموحّدة للصورايخ والفضاء، بحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر رسمي أن المسؤولين عن تسريب المعلومات هم موظفون يعملون معه.



يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس فلاديمير بوتين في مارس إلى الأمة، تفاخر فيه بتطوير أسلحة "لا تقهر" ومنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".