محترف مصري يتفاجأ أن زميله بالفريق صهيوني .. ماذا فعل؟

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أحمد مصطفى

لاعب صهيوني

تفاجأ أحمد مصطفى - لاعب بتروجيت السابق - الذي انتقل حديثًا إلى فريق اتليتك جينت البلجيكي أن زميله في الفريق صهيوني يُدعى “أوفير دافيدزا” ويلعب في مركز الظهير الأيسر .

ويعيش "مصطفى" حالة من الحيرة خاصة وأن "دافيدزا" كان معارًا لفريق "مكابي تل أبيب" حتى أسابيع قليلة ، قبل أن يقرر "جينت" استعادته بعد ساعات من التعاقد مع اللاعب المصري ،  لكي يجد نفسه في ورطة لا يُحسد عليها .

وفي السياق نفسه طلب مسؤولو نادي  جينت من وكيل أحمد مصطفى تعجيل إرسال البطاقة الدولية خشية حدوث أي أمر نفسي لدى اللاعب يؤدي إلى فشل الصفقة ، فضلًا عن بدء منافسات الدوري البلجيكي خلال 3 أيام تقريبا .

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