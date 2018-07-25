محترف مصري يتفاجأ أن زميله بالفريق صهيوني .. ماذا فعل؟

25 يوليه 2018 - 07:17 ص

تفاجأ أحمد مصطفى - لاعب بتروجيت السابق - الذي انتقل حديثًا إلى فريق اتليتك جينت البلجيكي أن زميله في الفريق صهيوني يُدعى “أوفير دافيدزا” ويلعب في مركز الظهير الأيسر .



ويعيش "مصطفى" حالة من الحيرة خاصة وأن "دافيدزا" كان معارًا لفريق "مكابي تل أبيب" حتى أسابيع قليلة ، قبل أن يقرر "جينت" استعادته بعد ساعات من التعاقد مع اللاعب المصري ، لكي يجد نفسه في ورطة لا يُحسد عليها .



وفي السياق نفسه طلب مسؤولو نادي جينت من وكيل أحمد مصطفى تعجيل إرسال البطاقة الدولية خشية حدوث أي أمر نفسي لدى اللاعب يؤدي إلى فشل الصفقة ، فضلًا عن بدء منافسات الدوري البلجيكي خلال 3 أيام تقريبا .

