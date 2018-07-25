وأوضح برشلونة عبر موقعه على الإنترنت أن مالكوم سينضم إلى صفوفه حتى موسم 2022-2023 مقابل 41 مليون يورو (47.89 مليون دولار) بشكل مبدئي، مع إمكانية دفع مليون يورو إضافية.

وكان من المنتظر انضمام مالكوم لفريق العاصمة الايطالي هذا الأسبوع، لكنه لم يستقل الطائرة المتجهة إلى روما مساء أمس الاثنين بهدف اجراء الفحص الطبي هناك.

تدخل برشلونة "غير الأخلاقي" بالصفقة، حسب ما وصفه العديد من جماهير روما على وسائل التواصل الاجتماعي، قلب الموازين، وأوقف انتقال اللاعب.

ومن المفارقات أن عشرات من مشجعي روما كانوا بانتظار الجناح البرازيلي في مطار سيامبينو بروما، استعدادا لاستقباله عند وصول الرحلة، لكن انتظارهم طال، فمالكوم لم يصل روما.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة اتجه نحو التعاقد مع مالكوم بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم مواطنه ويليان مهاجم البرازيل، وعرض على بوردو مبلغا أكبر من روما.

وأضاف برشلونة أن مالكوم سيخضع لفحص طبي، الأربعاء، قبل أن يلحق بالفريق في فترة الإعداد بالولايات المتحدة.

وانضم مالكوم إلى بوردو قادما من كورنثيانز البرازيلي في يناير 2016 وسجل 23 هدفا في 96 مباراة مع الفريق المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.