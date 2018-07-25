لقاء مبكر بين برشلونة وريال مدريد في الليجا

25 يوليه 2018 - 07:35 ص

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم عن موعد بدء الدوري ببلاده والذي تقرر أن يكون يوم 18 أغسطس المقبل .



فيما سيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة، بتاريخ 28 أكتوبر.

وسيستضيف النادي "الملكي" برشلونة في لقاء العودة على استاد سانتياغو برنابيو في الثالث من مارس، وهو موعد مبكر بالنسبة للسنوات الأخيرة، التي شهدت مواجهات "كلاسيكو" متأخرة في الموسم.

أما في افتتاح الدوري، فسيستضيف ريال مدريد "جاره" خيتافي، وسيواجه برشلونة ديبورتيفو آلافيس على ملعب كامب نو، فيما سيشهد الافتتاح لقاء "قمة" بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

أما "ديربي مدريد" بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فلن يكون متأخرا أيضا، حيث سيتواجهان يوم 30 سبتمبر في الذهاب، و10 فبراير في الإياب.

أما ختام الدوري في الجولة 38 فسيكون يوم 19 مايو، سيسافر فيها برشلونة لمواجهة إيبار "العنيد"، فيما سيستضيف ريال مدريد نادي ريال بيتيس.

يشار إلى أن انطلاق الموسم سيشهد مباراة نهائي كأس السوبر بين برشلونة وأشبيلية في مدينة طنجة المغربية، الأحد الموافق 12 أغسطس.