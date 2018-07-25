كلينتون و كولن باول ومادلين أولبرايت يتجهون لمجال التمثيل

25 يوليه 2018 - 07:59 ص

أكدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن وزراء الخارجية السابقين مادلين أولبرايت وهيلاري كلينتون وكولن باول سيتجهون لمجال التمثيل من خلال المشاركة بأدوار شرفية في مسلسل "مدام سكريتري".



وصور الثلاثة الحلقة التي تذاع في الموسم الخامس الذي تبدأ إذاعته في السابع من أكتوبر.



وقالت باربرا هال المنتجة التنفيذية للمسلسل في بيان "يسعدنا أن نشهد آرائهم ونتحاور معهم أمام وخلف الكاميرات".



ويقوم المسلسل حول شخصية وزيرة الخارجية إليزابيث مكورد وجهودها لتحقيق التوازن الصعب بين عملها الدبلوماسي وشؤونها الشخصية والعائلية.

