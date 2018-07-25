مرتضى يهين شيكابالا بعد بيانه المحرج

25 يوليه 2018 - 08:22 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجومًا شرسًا على محمود عبد الرازق "شكابالا" - لاعب الفريق - بعد البيان الذي أصدره أمس يتهم فيه رئيس النادي بالامتناع عن الاجتماع معه أكثر من مرة .



وأشار "منصور" أن شكابالا مارس الكذب وقد تحددت جلسة للتحقيق معه يوم الخميس أمام مدير الشؤون القانونية .



وأوضح على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، أن البيان الذي صدر عن شيكابالا ما هو إلا تضليل لجماهير الزمالك المحترمة ولن يعفيه من تمرده وامتناعه عن الحضور إلى النادي ويكفيه الاستجمام في مارينا.



وتابع: "عندما تذكرت الزمالك بعد الاستهتار بنادي كبير فإن هذا لن يعفيك من المسئولية أمام الجماهير وإذا كنت تهدد بالفيفا فنحن لدينا ملف كامل من أو السعودية للإمارات لسبورتنج لشبونة لهروبك من معسكر ألمانيا لاتهامك لناس محترمة احتضنوك وأعادوك إلى الحياة الرياضية فكان جزاؤهم قلة الأدب والكذب والتشهير ونحن معك إلى آخر المشوار".



وأضاف: "أيها المتمرد بيانك فأنا شخصيا ألقيته في أقرب صفيحة قمامة لأنه لا يستحق الرد من المحترمين لأنه ممتلئ بالأكاذيب والسباب وستعاقب على كل حرف فيه".

