» غضب من مبابي بعد أن تجاهل "صلاح" و "ميسي"

25 يوليه 2018 - 08:27 ص

سادت حالة من الغضب بين محبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره المصري محمد صلاح بعد أن تجاهلهما كيليان مبابي - لاعب برشلونة - في ترشيحاته لمن يمكن أن يفوزوا بالكرة الذهبية .



ويعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء قائمة اللاعبين العشرة الأفضل على مستوى العالم في عام 2018 ليبدأ التصويت عليهم.



وقال مبابي في تصريحات لفرانس فوتبول الإثنين: "أعتقد أن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هم، نيمار وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ورافاييل فاران"، وأضاف "لنكمل أسماء الخمسة الأبرز سأضع اسمي معهم".



ولم يرشح لاعب باريس سان جرمان كلا من ميسي وصلاح رغم تألقهما على مدار الموسم، بجانب زميليه في المنتخب أنطوان غريزمان وبول بوغبا بعد قيادتهما لمنتخب الديوك للتتويج بالمونديال.



وبحسب موقع "يوروسبورت" يحق لمبابي اعتبار نفسه ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، لتحقيقه إنجازات لا يمكن إنكارها، فقد قاد موناكو للفوز بالدوري الفرنسي الموسم قبل الماضي، وساهم في نيل باريس سان جرمان اللقب ذاته الموسم الماضي، كما كان له دور كبير في فوز فرنسا بكأس العالم.

