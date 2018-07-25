أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يوليو في البنوك.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.


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