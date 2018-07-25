» وصف غريب من أسامة كمال لرقصة كيكي

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دي إم سي

أسامة كمال

كيكي

عقب الإعلامي أسامة كمال، على انتشار رقصة الـ"كيكي" في الشارع المصري قائلا: "دى موجودة من السبعينيات وليس الآن، وهي ليست ظاهرة اجتماعية وعبارة عن هوجة".

وأضاف كمال عبر برنامجه "مساء دي إم  سي"،  المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرقص موجود من زمان وراء القطار والأتوبيس ورأيت بعض العرسان كانوا يقومون بهذه الحركة في فترة السبعينيات أثناء الزفة بالشارع".

وانتقد الإعلامي وجود هذه الرقصة بالشارع المصري لأنها ليست شيئا مفيدا، وتعرض الآخرين للخطر.

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