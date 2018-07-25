"الحلفاوي": شخصية وحيدة إذا ذكر اسمها لا تهاجم

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قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن هناك شخصية وحيدة بمصر هى التي لن تمس بأي سوء.

وأضاف خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "كلما ذكر اسم "مجدي يعقوب" بشكل أو بآخر لم تسمع أي هجوم في شأنه".

وأردف: "لم ينجوا من تلك منها حتى الرموز التاريخية".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "الحلفاوي" حيث قالت شيماء سعيد: "عشان ربنا زارع في قلبه الرحمة، لا عاوز شهرة ولا عاوز مال، ولا عاوز الناس تتكلم عليه، عشان كدا الناس بتدعيله من قلبهم بجد مع أن لا عمرهم شافوه ولا هايشفوه، ربنا يكرمه بجد أكتر وأكتر".

وأضاف آخر: "حتى الشيخ الشعراوي تم التعرض ليه والهجوم عليه من فريدة الشوباشي".

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