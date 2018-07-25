علام: استهداف المساجد فى الإرهاب فكر ظلامى عبثى

25 يوليه 2018 - 10:18 ص

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص تعازيه لضحايا التفجير الانتحارى الإرهابى الذى وقع بأحد مساجد بلدة كوندوجا بدولة نيجيريا، ما أسفر الهجوم عن استشهاد 7 من المصلين وإصابة أكثر من 10 آخرين كانوا داخل المسجد.

وقال علام في بيانه إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتكرر لدور العبادة وللأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكل ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكل دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.