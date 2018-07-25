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اليوم.. استئناف محاكمة 38 متهمًا فى أحداث مرور ملوى

قبلي وبحري

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

جمال زكى

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تستأنف اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 38 متهمًا فى أحداث حرق وحدة مرور ملوى.

 وقال خالد الكومى، وأحمد حامد محاميا المتهمين، إن المحكمة سوف توصل الاستماع إلى أقوال باقى لشهود من بينهم شهادة الرائد محمود الجبالى والنقيب محمود شعبان من مباحث قسم  شرطة ملوى إبان الأحداث.

 وكانت المحكمة العسكرية قضت العام الماضى بالسجن المؤبد والمشدد  بحق 316 متهمًا فى حرق وحدة مرور ملوى والكنيسة الإنجيلية وبعض المنشآت العامة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم القبض على المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم  أمام دائرة عسكرية جديدة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة لشغب والدعوة للتظاهر  ضد مؤسسات الدولة 

 

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