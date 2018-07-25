مهندس أمام المحكمة: "زوجتى نكدية وترفض الحمل"

25 يوليه 2018 - 10:33 ص

وقف الزوج أمام محكمة الأسرة بزنانيرى يشتكى زوجته في دعوى نشوز بسبب إهمالها المتزايد بعد الزواج لتصبح نكدية ومكتئبة طوال الوقت.

وقال الزوج في دعواه: "لم أصدق سر تحول زوجتي بعد 3 سنوات من الزواج، فلقد تهتم بنفسها طوال الوقت وتضع المساحيق وتحرص على الاعتناء برشاقتها طوال الوقت حتى تحولت فجأة وأصبحت لا أعرفها وعندما شكتها لأهلها ثارت ولاحقته بالقضايا".

وأضاف الزوج "معروف.خ.أ"، الذي يعمل مهندسًا فى القطاع الخاص: "زوجتى كانت زميلة لى وكانت دائمًا تبهرنى باهتمامها إلًا أنه بعد الزواج وتصدر لى "البوز"، وتقول إنها تحتاج إلى الراحة.

وأوضح: "أنا إنسان أصاب بالضعف وعندما حاولت أن أنصحها بالاعتناء بنفسها كانت تمطرنى بالإساءات والتلميحات السخيفة بأننى لست "جان" دون أن تفكر فى أن تتحدث معى وأن تحاول أن تتغير، والتمست لها العديد من الأعذار فهى لم تحمل وتصبح أمًا حتى تنشغل بذلك، بل رفضت وأخذت تتناول وسيلة لمنع الحمل طوال السنوات التى قضينها معًا، وكأنها تطمع في الثمن من منقولات وقائمة ومؤخر".