الحماية المدينة تكشف عن سبب الحرائق المتتالية

25 يوليه 2018 - 10:34 ص

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، أن سبب اندلاع الحرائق خاصة داخل العمارات يعود إلى ارتفاع دراجات الحرارة، بالإضافة إلى سوء تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل بلكونات المنازل، ما يتسبب في اندلاع الحرائق.

وأشار اللواء عبد القادر فى تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، إلى أنه يجب على المواطنين الانتباه إلى خطورة تواجد المخلفات أعلى أسطح العقارات والعمل على إزالتها، مع عدم عمل عشش للحمام التي تعد من أخطر مؤثرات الحرائق، لأنه فى حالة إلقاء عقب سجارة عليها من عقار مجاور أعلى منها، تتسبب فى نشوب حريق ثم تشتعل النيران فى الحمام نفسه، وبمجرد انتقاله لعقار مجاور يتسبب فى اشتعاله، كما حدث من قبل بمحافظة سوهاج بعد اندلاع حريق بأكثر من منزل.

وأوضح مدير الحماية المدنية السابق، أن تواجد الكراكيب التى تحتوى على مواد عضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التينر والسولار والتى تتفاعل مع دراجة الحرارة المرتفعة وينتج عنها حريق، يسبب خسائر فى العقارات التى تندلع بها وتمتد إلى المجاورات عن طريق الشرز بفعل تيارات الهواء العالية.

واستطرد اللواء عبد القادر، أن هناك العديد من المواطنين لديهم مرض السهو، كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلاً أو ترك أنبوبة بوتاجاز احتياطي داخل بلكونة الشقة وتتفاعل مع حرارة الشمس وينتج عنها حريق أو حدوث انفجار، مع تواجد عشش الدواجن أو الحمام أو أماكن تربية الكلاب.