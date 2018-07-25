» حرب هادئة بين "أنجلينا" و"أمل كلونى" بسبب براد بيت

25 يوليه 2018 - 10:39 ص

اشتعلت حرب هادئة بين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولى والمحامية الأمريكية أمل كلونى، وذلك على إثر دفاع الأخيرة عن طليق جولى الممثل الأمريكى براد بيت.

ووصفت كلونى تصرفات أنجلينا من أجل الطلاق من زوجها السابق براد، بأنها "جنونية"، وبعد وقوف الثنائي كلوني إلى جانب الممثل براد بيت في قضية طلاقه، أشارت مصادر مقرّبة من أنجلينا إلى أنها مستاءة لأنها تعتبرها تحاول منافستها على لقب "سيدة هوليوود الأولى في الأعمال الخيرية".

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر المقربة من جولي لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنها لديها قائمة انتقامية من المشاهير الذين شعرت بخيانتهم بعد طلاقها ومن بينهم الثنائي كلوني.