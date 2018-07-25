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طرح لسان قلعة قايبتاي للاستثمار

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لسان قلعة قايبتاي
لسان قلعة قايبتاي

إيمان هاني

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أكد محمد الكرامي، عضو مجلس النواب، أن طرح لسان قلعة قايبتاي للاستثمار لم يكن بموافقة وزارة الآثار على وجه الإطلاق، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان فور علمه بهذا الأمر أرجأ المزاد على طرح لسان القلعة للاستثمار إلا بعد موافقة وزارة السياحة والقوات المسلحة.

وأضاف جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، خلال نفس المداخلة الهاتفية، مساء الثلاثاء، أن وزارة الآثار تفاجأت بإعلان مدير عام آثار الإسكندرية بطرح لسان قلعة قايتباي للاستثمار.

وتابع عضو مجلس النواب، بأنه تواصل مع محافظ الإسكندرية بهذا الشأن، وأكد له وقف هذا الطرح الاستثماري.

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