مرتضى يكشف المسكوت عنه لأول مرة فى أزمة شيكابالا

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عمرو محمد-متابعات

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رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على البيان الذي صدر عن لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائلًا: "هذا بيان كاذب" مؤكدًا تحويل اللاعب لجلسة تحقيق يوم الخميس أمام مدير الشئون القانونية.

وأشار منصور، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إلى أن البيان الذي صدر عن اللاعب ما هو إلا تضليل لجماهير الزمالك المحترمة ولن يعفيه من تمرده وامتناعه عن الحضور إلى النادي والاستجمام في مارينا.

وتابع رئيس القلعة البيضاء موجهاً حديثه لشيكابالا: "عندما تذكرت الزمالك بعد الاستهتار بناد كبير فإن هذا لن يعفيك من المسئولية أمام الجماهير وإذا كنت تهدد بـ"فيفا" فنحن لدينا ملفا كاملاً لهروبك من معسكر ألمانيا لاتهامك لناس محترمة احتضنوك وأعادوك إلى الحياة الرياضية فكان جزاءهم قلة الأدب والكذب والتشهير.

وأشار، نحن معك إلى آخر المشوار أيها المتمرد أما بيانك فأنا شخصيًا ألقيته في أقرب سلة قمامة لأنه لا يستحق الرد من المحترمين لامتلائه بالأكاذيب والسباب وستعاقب على كل حرف فيه".

وكان اللاعب قد أصدر بياناً رسمياً يوم الاثنين أشار فيه إلى تعمد إدارة الزمالك تجاهله، بعد العودة من كأس العالم".

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