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النقض تؤجل طعن "ريان الإسماعيلية" وآخرين لجلسة 10 سبتمبر

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النقض

معاقبة

الريان

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي اليوم، الأربعاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية"، و5 آخرين، على حكم حبسهم لجلسة 10 سبتمبر لورود التقرير.

كانت المحكمة الاقتصادية ببورسعيد، برئاسة المستشار عصام القزاز، قضت بمعاقبة عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية" بالسجن المشدد 15 سنة، كما أمرت بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم 494 مليون جنيه.



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