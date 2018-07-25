تأجيل إعادة محاكمة 51 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا

25 يوليه 2018 - 05:11 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم، الأربعاء، بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 51 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمركز ملوى إلى جلسة يومي 31 يوليو والأول من أغسطس المقبل.

وقال خالد الكومى، وأحمد حامد، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة انتهت اليوم من سماع باقى أقوال الشهود فى قضيتين الأولى تتعلق باقتحام وحرق وحدة مرور ملوى، والمتهم فيها 38 شخصًا وتأجلت إلى جلسة 1 أغسطس المقبل للمرافعة، والقضية الثانية تتعلق باقتحام وحرق محكمة ملوي والمتهم فيها 13 آخرون وتأجلت إلى جلسة 31 من يوليو الجاري للمرافعة.

والمتهمون تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية بعد أن قبلت محكمة الطعون العسكرية على أحكام المؤبد بحق المدانين اليوم بعد القبض عليهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وهى الاتهامات التى نفاها المتهمون ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة.