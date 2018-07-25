إخلاء سبيل 4 متهمين بالانتماء للإخوان بالمنيا

25 يوليه 2018 - 05:23 م

قررت نيابة مركز مطاي شمال محافظة المنيا اليوم، الأربعاء، تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم، المحامى العام لنيابات شمال، إخلاء سبيل 4 أشخاص؛ لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة بكفالة مالية 2000 جنيه لكل منهم على ذمة القضية.

وقال أحمد عيد طلب، أحد أعضاء، دفاع المتهمين، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة محظورة وضمت مدرسًا وموظفًا بشركة الكهرباء وعاملًا ومزارعًا وأنه ألقي القبض عليهم أثناء إحياء ذكرى 23 يوليو.

كان قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن المنيا برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية بالمحافظة قد تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص لانضمامهم لجماعة الإخوان المحظورة وهم (ج. م، مدرس، و. و. م، عامل، ح. و. ط، موظف بشركة الكهرباء . و،ع مزارع) وذلك خلال حملة أمنية، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لبدء التحقيق معهم.