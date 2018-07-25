قبول طعن المتهمين بأحداث السفارة الأمريكية

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محاكمات

الطعون

احداث السفارة

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، بقبول الطعن المقدم من 16 متهمًا على أحكامهم بالإعدام والمؤبد، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية، وإعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق،  برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا.

كما قررت المحكمة بمعاقبة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات، من بينها تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.


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