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افتتاح محطة للطاقة الشمسية بجامعة المنيا

قبلي وبحري

محطة لطاقة بجامعة المنيا
محطة لطاقة بجامعة المنيا

جمال زكى

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الطاقة

جامعة المنيا

محطة

ابو المجد

افتتح

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، محطة للطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة الجامعة، والتى تعمل بنظام العداد التبادلى المرتبط بالشبكة القومية للكهرباء كأحد التجارب الرائدة فى مجال استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية التى يمكن أن تستخدم صيفًا وشتاءً لتغذية مبانى الجامعة والمدن الجامعية بها، وذلك  بقدرة 61.48 كيلو وات؛ توفيراً للطاقة الكهربائية.

وأوضح الدكتور "جمال أبو المجد"، أن المحطة قام بأعمال التصميم والإنشاء لها الشركة العربية للطاقة المتجددة "بالهيئة العربية للتصنيع"، وسيتم تعميمها ونشرها بالمستشفيات والمدن الجامعية داخل الجامعة، حيث إن المستشفيات تستهلك سنويا ما يزيد على 8 ملايين جنيهات كهرباء، تأكيداً لدور الجامعة الريادى فى المساهمة فى حل مشكلات المجتمع، ومواكبة التوجه الحكومى فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وتشجيع المجتمع المحيط على استخدام الطاقات الجديدة.

وأضاف الدكتور أبو هشيمة مصطفي السيد، استشارى المشروع، أن المحطة بلغ عدد الألواح المستخدمه فيها 232 لوحًا شمسيًا، يبلغ قدرة اللوح فيها 265 وات، ويصل متوسط الطاقة الإنتاجية للمحطة 120000كيلو وات ساعة، لافتاً إلى تكلفتها التى بلغت 1018000 جنيه، حيث ستسترد الأموال المدفوعة بها فى ستة أعوام تقريبًا، ويبلغ عمر المحطة  الافتراضى 25 عامًا.

شهد الافتتاح نواب رئيس الجامعة للقطاعات الثلاثة، وعمداء الكليات والدكتور أبو هشيمة مصطفي السيد، والمهندسة غادة محمد الجندى المدير التنفيذى للشركة العربية للطاقة المتجددة، ومدير الإدارة الهندسية بالجامعة ومهندسيها المتخصصين والذين قاموا بالإشراف علي التنفيذ.


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