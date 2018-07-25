مشاجرة بالأسلحة والدروع في شوارع طنطا

25 يوليه 2018 - 06:04 م

تمكنت مباحث قسم شرطة ثاني طنطا بالغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والدروع، وضبط طرفاها والأسلحة المستخدمة.

تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة ثاني طنطا بالغربية من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة حامية بين عدد من الأشخاص يستخدمون فيها أسلحة بيضاء ودروعا، وذلك بشارع الدقاق بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط طرفى المشاجرة.



وتبين أن المشاجرة نشبت بين كل من، "محمود.أ.ع" 32 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية بذات المنطقة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، مصابا بجرح قطعى بالساعد الأيسر، "هارون.ا.م"، 45 سنة، "فنى بالسكة الحديد" صاحب محل بذات المنطقة، ومقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح قطعى بالرأس وكسر بعظام الجمجمة واضطراب بالوعى وتم حجزه بمستشفى المنشاوى العام بطنطا (طرف أول). و"إبراهيم.ج. إ" 20 سنة، "عاطل" ومقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "سيف"، "حازم.ى.ع" 19 سنة، "عاطل" ومقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، "مدحت.أ.م" 19سنة، "عاطل" ومقيم بدائرة القسم، "محمد.م.م" 42 سنة، "عاطل" ومقيم بدائرة القسم، (طرف ثان).

وتبين من المعاينة، حدوث تلفيات بمتجر الأول، وبسؤاله قرر حضور الطرف الثانى لمتجر الأول، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالمتجر، وبسؤال الطرف الثانى أقر المتهم الثالث بارتكاب الواقعة بالاستعانة بباقى الأطراف لوجود خلافات بينه وبين الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.



