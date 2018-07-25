بالفيديو.. تسديدة «بافارد» أفضل هدف في مونديال روسيا

أمير سعد
حصل هدف بنجامين بافار، الجناح الأيمن للمنتخب الفرنسي، على جائزة أفضل هدف بمونديال روسيا 2018، من بين 169 هدفًا، وفقًا لتصويت أجراه موقع «فيفا».
وشارك في الاستفتاء ما يزيد على 3 ملايين مصوّت، ليتم اختيار تسديدة بافار الصاروخية في مرمى المنتخب الأرجنتيني كأفضل هدف في البطولة.
وأحرز بافار الهدف في شباك المنتخب الأرجنتيني، ليعادل النتيجة للديوك الفرنسية وتصبح النتيجة 2_2، قبل أن يتفوق منتخب الديك على التانجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الستة عشر.
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