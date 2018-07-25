«كوبر» يقترب من تدريب هذا المنتخب مقابل مبلغ خيالي

25 يوليه 2018 - 07:06 م

بات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على بعد خطوة واحدة من تدريب أوزبكستان، في الفترة المقبلة، عقب رحيله عن الفراعنة، بعد النتائج المخيبة للأمال في كأس العالم 2018.

وصرح أحد المقربين من المدرب الأرجنتيني، «كوبر اقترب بنسبة 90% من تدريب منتخب أوزبكستان لمدة 4 سنوات قادمة مقابل 3 مليون دولار سنويا».

وواصل «كوبر سيتولى الإدارة الفنية للمنتخب الأول، بجانب الإشراف على المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب تحت 20 عام».

واستمر «أوزبكستان سوف تشارك في منافسات كأس أسيا 2019 بالإمارات، بجانب وجود تصفيات للمنتخب الأولمبي لدورة الألعاب 2020 بطوكيو».

واختتم «كوبر قرر الاستعانة بالثنائي محمود فايز مدرب مساعد، بجانب فانتا، اللذان عملا معه بالجهاز الفني لمنتخب مصر».