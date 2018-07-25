«الديهي» يطالب بإسقاط الجنسية عن بهي الدين حسن

25 يوليه 2018 - 07:25 م

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على "بهي الدين حسن" الناشط الحقوقي، بسبب ما وصفه بـ«استمراره في تشويه صورة مصر في الخارج».

وقال"الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، : إن بهي الدين حسن يذهب إلى جميع الاجتماعات والجلسات البرلمانية في الخارج بهدف تشويه صورة مصر، متابعًا "راجل مقاول وسمسار بيع أوطان".

واتهم "الديهي"، بهي الدين حسن بالخيانة العظمي، مطالبًا الدولة بإسقاط الجنسية عنه، واصفه بـ«الجاسوس».