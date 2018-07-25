حبس مأمور ضرائب بتهمة الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

أمر رئيس نيابة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، بحبس مأمور ضرائب 4 أيام علي ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

كان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من المقدم أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، عن تمكن الرائد محمود الغزالي، معاون المباحث، بضبط "م. أ"، 41 عامًا، مأمور مكافحة التهرب الضريبي بإحدى فروع المحافظة، وبحوزته 95 جرام حشيش، و70 جرام هيروين، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة"، بقصد الاتجار حال استقلاله سيارة ماركة "لانسر" موديل 2012 م ملكه بقصد الاتجار .

تحرّر عن ذلك المحضر رقم 5125 لسنة 2018م جنايات مركز كفر شكر، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.