مستند.. خيتافي يطلب استعارة «شيكابالا»

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شيكابالا

خيتافي

عرض نادي خيتافي الإسباني، الحصول على خدمات اللاعب محمود عبد الرازق «شيكابالا»، صانع لاألعاب الزمالك والمنتخب الوطني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأرسل نادي خيتافي عرضًا للقلعة البيضاء، من أجل استعارة شيكابالا لمدة موسم واحد، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

نادي خيتافي طلب من الزمالك في الخطاب تحديد الشروط الخاصة للموافقة على إعارة شيكابالا للفريق، بجانب المطالب المالية للصفقة من أجل التفاوض.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد سبق وأعلن عن تحويل شيكابالا للتحقيق على خلفية البيان الذي اصدره في وقت سابق.

الجدير بالذكر، أن أبولون سميرني اليوناني قد سبق وطلب التعاقد مع شيكابالا على سبيل الإعارة، بدون مقابل، لكن مع امتيازات مالية بواقع 100 ألف يورو للزمالك في حالة نجاح ي الفوز بالدوري اليوناني أو 30 ألف في حالة فوز الفريق ببطولة الكأس.



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