وفاة طالب داخل قسم الخصوص في ظروف غامضة

أكد رؤوف عيسي المحامي، وفاة طالب سجين داخل قسم شرطة الخصوص، وأبلغت أسرته بالوفاة لاستلام جثمانه دون إعلان عن سبب الوفاة رغم كونه لم يكن يعاني من أية أمراض.

وبحسب ما نشره المحامي، عبر صفحته الشخصية علي "فيس بوك"، أن الطالب إبراهيم عبدالحميد – 20 عامًا تم القبض عليه منتصف 2016 بتهمة اعتزام السفر لسوريا، وحصل على إخلاء سبيل مايو الماضي، ولم يتم تنفيذ الإفراج حتى تم إعلان وفاته.

وقالت أسرة الطالب إبراهيم عبدالحميد: إن نجلها لم يكن لديه أي انتماءات سياسية، وكان يدرس ويعمل للإنفاق على نفسه وأسرته، وأنه حصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة بكفالة 2000 جنيه، وتم نقله إلى قسم الخصوص منذ حصوله على إخلاء السبيل في 22 مايو، ولم يتم الإفراج عنه حتى تم إبلاغهم بوفاته.