نجم منتخب فرنسا: إجازتي المفضلة في «مكة»

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مكة

المصريون

مانشستر

ميندي

كشف بنجامين ميندي، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، أن مكة المكرمة هي المدينة الذي يحب أن يقضي فيها إجازته، لأنه يعتنق الإسلام.

وقام موقع «دغ أوت» الشهير بالتركيز على الأندية واللاعبين خارج المستطيل الأخضر، بعمل مقابلة قصيرة مع ميندي حيث يقوم بسؤاله أسئلة قصيرة ليجيب عليها اللاعب في جملة واحدة.

وعند سؤال ميندي عن المكان المفضل لقضاء الإجازة، قال: المكان المفضل بالنسبة لي هو مكة المكرمة لأني مسلم.

ويعرف عن عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي حبهم لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتقدمهم أحد أغلى لاعبي كرة القدم، الفرنسي بول بوغبا وزميله نغولو كانتي.

وولد ميندي في لونجومو الفرنسية إلا أنه يعود إلى أصول سنغالية، كما قضى كل مسيرته الكروية في فرنسا بداية من لو هافر ومارسيليا وموناكو وصولا إلى مانشستر سيتي بـ52 مليون جنيه إسترليني، ليكون ثالث أغلى مدافع في التاريخ بعد كل من الهولندي فيرجل فان دايك والإنجليزي كايل ووكر.

وكان ميندي أحد الفائزين ببطولة كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، على الرغم من قلة مشاركاته في البطولة لتعرضه إلى إصابة أبعدته عن لعب كرة القدم منذ سبتمبر 2017.


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