قبل انطلاق الدوري.. صدمة قوية للجماهير المصرية

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اتحاد الكرة

الجماهير

المصريون

أحمد مجاهد

وجه أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، صدمة قوية للجماهير المصرية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي 2018/2019.

وقال «مجاهد» في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس إدارة الجبلاية اليوم: «حتى الآن لم يتلق الاتحاد المصري لكرة القدم أي موافقة مكتوبة من الجهات الأمنية على حضور الجماهير مباريات الدوري في الموسم الجديد، لكن هناك العديد من الاتصالات والاجتهادات».

ويستكمل اتحاد الكرة الآن اجتماعه، لحسم ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي سيتولى المهمة خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة.

ويناقش مجلس الجبلاية، القائمة النهائية للمدربين الأجانب والتي تم ترشيحها، من جانب اللجنة الثلاثة المشكلة من حازم إمام ومجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.


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