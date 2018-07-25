ريال مدريد يستقر على بديل «رونالدو»

25 يوليه 2018 - 09:19 م

استقرت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بريز، على التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن إدارة الميرينجي قد وضعت نصب أعينها التعاقد مع المهاجم الدولي الأوروجوياني صاحب الـ31 عاماً هذا الصيف، بل وترى فيه البديل الأمثل لخلافة النجم البرتغالي المنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الكبيرة على أن في ظل صعوبة التعاقد مع الثنائي المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، والجناح الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجمي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، فإن إدارة الملكي الإسباني تسعى للتعاقد مع كافاني، كأسهل الحلول التي تراها إدارة الريال الأنسب لسد النقص الهجومي الذي يعاني منه الفريق الإسباني الكبيرة، بعد رحيل رونالدو.

وأضافت ذات الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان لن تستغنى عن اللاعب لصالح الريال بأقل من 100 مليون يورو، كما أن كافاني سوف يطلب راتباً سنوياً لن يقل عن 12 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات مادية.