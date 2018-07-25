  • الخميس 26 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
ساويرس : هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

ساويرس: هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

الضحية

مقتل مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى داخل سيارته

صلاح

"الريدز" عن "صلاح": "يفعل ما يريد وقتما يريد"

علاء مبارك

نجل مبارك ينعى مساعد وزير الداخلية الأسبق

بلدة شيعية تسبّ " نصر الله" بهذا اللفظ

بالفيديو.. بلدة شيعية تسبّ "نصر الله" بهذا اللفظ

طارق الزمر

الزمر: متى يعود الإسلاميون للجماعة الوطنية؟

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

الساحر التركي يبهر أسامة كمال

الساحر التركي يبهر أسامة كمال بعدة خدع: ازاي يعني؟

محمود فوزي

محمود فوزي: هذا ما حدث بيني وبين القنوات المعارضة للنظام

كلوب وصلاح

تصريح صادم من كلوب عن "صلاح": لا أتوقع منه الكثير

ريال مدريد يستقر على بديل «رونالدو»

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صحف: "ميسى" على أبواب الانضمام لـ"إنتر ميلان"

#

صفقة انتقال رونالدو وراء إضراب عمال "فيات"

#

5 لاعبين يفكر ريال مدريد في التعاقد معهم لخلافة رونالدو

#

رونالدو يتسبب في أزمة لـ "يوفنتوس"

ريال مدريد

باريس

رونالدو

المصريون

كافانى

استقرت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بريز، على التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «أس» الإسبانية إلى أن إدارة الميرينجي قد وضعت نصب أعينها التعاقد مع المهاجم الدولي الأوروجوياني صاحب الـ31 عاماً هذا الصيف، بل وترى فيه البديل الأمثل لخلافة النجم البرتغالي المنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الكبيرة على أن في ظل صعوبة التعاقد مع الثنائي المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، والجناح الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجمي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، فإن إدارة الملكي الإسباني تسعى للتعاقد مع كافاني، كأسهل الحلول التي تراها إدارة الريال الأنسب لسد النقص الهجومي الذي يعاني منه الفريق الإسباني الكبيرة، بعد رحيل رونالدو.

وأضافت ذات الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان لن تستغنى عن اللاعب لصالح الريال بأقل من 100 مليون يورو، كما أن كافاني سوف يطلب راتباً سنوياً لن يقل عن 12 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات مادية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. اليابان تخترع مساجد متنقلة للمصلين
» كلمة جريئة من خبير أمني لراقصات "الكيكي"
» خسوف نادر للقمر غدًا
» تعرف على أسعار الذهب
» أول صورة لعقد قران عبير صبري بدبي
» تقارير: اضطاد كبير للمسلمين في الصين
» انخفاض طفيف في الطقس والعظمى تسجل 37 درجة
» 5 طرق يمكنك من خلالها إزالة الصبغة من الشعر
» مبابي يكشف سرًا أخفاه عن الجميع بنهائي المونديال
» شاهد .. الأرض تنشق وتبتلع سيارة
» ضابطة إسرائيلية هي من أسقطت الطائرة السوخوي الروسية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى