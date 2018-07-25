  • الخميس 26 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
ساويرس : هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

ساويرس: هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

الضحية

مقتل مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى داخل سيارته

صلاح

"الريدز" عن "صلاح": "يفعل ما يريد وقتما يريد"

علاء مبارك

نجل مبارك ينعى مساعد وزير الداخلية الأسبق

بلدة شيعية تسبّ " نصر الله" بهذا اللفظ

بالفيديو.. بلدة شيعية تسبّ "نصر الله" بهذا اللفظ

طارق الزمر

الزمر: متى يعود الإسلاميون للجماعة الوطنية؟

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

الساحر التركي يبهر أسامة كمال

الساحر التركي يبهر أسامة كمال بعدة خدع: ازاي يعني؟

محمود فوزي

محمود فوزي: هذا ما حدث بيني وبين القنوات المعارضة للنظام

كلوب وصلاح

تصريح صادم من كلوب عن "صلاح": لا أتوقع منه الكثير

«شوبير»:

«أجيري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

الرياضة

اجيري
اجيري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الننى يغسل أحزان المونديال في "المالديف"

#

علاء نبيل مديرًا فنيًا للمقاولون العرب

#

ضم ابن "أبو تريكة" للمنتخب المصري

#

نبيه: هذا موعد إعلان قائمة المنتخب

المصريون

منتخب مصر

كوبر

اجيري

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق، تعيين المكسيكي خافير أجيري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي رحل عقب الخروج المبكر من منافسات كأس العالم 2018.

وأشار «شوبير»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن المكسيكي «أجيري» سيعاونه جهاز أجنبي بالكامل سواء علي مستوي المدرب العام والمدرب المساعد ومخطط الأحمال ومدرب حراس المرمي.

ويملك خافيير أجيرى، سيرة ذاتية قوية، من خلال تواجده مع الأندية والمنتخبات فى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

البداية كانت مع أتلانتا المكسيكى عام 1996، وتوج معه بعدد من الألقاب المحلية قبل أن يتولى منتخب المكسيك عام 2000، والتأهل لمونديال كوريا واليابان 2002، والخروج من الدور الثانى.

واتجه إلى إسبانيا وتولى تدريب أوساسونا فى 2002 إلى 2006، وقاده إلى التأهل لتصفيات دورى أبطال أوروبا، بعد حصوله على المركز الرابع فى الليجا.

وتولى بعد ذلك تدريب أتلتيكو مدريد لمدة 3 سنوات، وقاده إلى التأهل لدورى أبطال أوروبا مرتين على التوالى، قبل إقالته فى منتصف موسم 2008/2009.

وعاد بعد ذلك لتدريب المكسيك فى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وعاد لإسبانيا من خلال تدريب سرقسطة لموسم واحد فقط، لتتم إقالته بسبب سوء النتائج، وأكمل الموسم مع إسبانيول، وحافظ على الفريق فى الليجا وتجنب الهبوط.

وتولى بعد ذلك تدريب منتخب اليابان فى أغسطس 2014، وفشل أجيرى فى الفوز مع الساموراى بكأس أمم آسيا، وودع البطولة من ربع النهائى فى 2015 أمام الإمارات، قبل أن يتجه إلى الوحدة الإماراتى ليتوج معه ببطولتى الكأس فى عامين، ليرحل بعد ذلك، واستمر بلا عمل من 2016 حتى الآن.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإخوان المسلمون وانقلاب يوليو

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. اليابان تخترع مساجد متنقلة للمصلين
» كلمة جريئة من خبير أمني لراقصات "الكيكي"
» خسوف نادر للقمر غدًا
» تعرف على أسعار الذهب
» أول صورة لعقد قران عبير صبري بدبي
» تقارير: اضطاد كبير للمسلمين في الصين
» انخفاض طفيف في الطقس والعظمى تسجل 37 درجة
» 5 طرق يمكنك من خلالها إزالة الصبغة من الشعر
» مبابي يكشف سرًا أخفاه عن الجميع بنهائي المونديال
» شاهد .. الأرض تنشق وتبتلع سيارة
» ضابطة إسرائيلية هي من أسقطت الطائرة السوخوي الروسية

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى