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مجلس خدمة المجتمع يكرم نائب رئيس جامعة بنها

قبلي وبحري

التكريم
التكريم

علي إسماعيل

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شهد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، مراسم تكريم الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، بمناسبة انتهاء عمله وبلوغه سن التقاعد، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي عقد ظهر اليوم ويعد الاجتماع الأخير لنائب رئيس الجامعة.

ووجه "إسماعيل"، الشكر لوكلاء الكليات أعضاء المجلس الذين عملوا على التواصل بين الجامعة والمجتمع من خلال العديد من الأنشطة التي أقامتها جامعة بنها على مدى العامين الآخرين بالتحديد.

كما قدم نائب رئيس الجامعة الشكر للدكتور السيد يوسف القاضى وعمداء الكليات وجميع العاملين بإدارة الجامعة علي التعاون المثمر الذي ساهم في رفع مكانة الجامعة في نطاق مجتمعها.

ومن جانبه أكد الدكتور القاضي، أن الفترة التي تولي فيها الدكتور جمال اسماعيل منصبه تميزت بالتعاون الكامل بين رئيس ونواب رئيس الجامعة مما أدى إلى احتلال جامعة بنها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والدولية.

وقد أشار القاضي إلى أنه تم إعداد مراسم لتكريم كل من الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في يوم التميز العلمي الرابع الذي سوف يقام يوم الأحد الموافق 29 يوليو الحالي.

يذكر أن مراسم التكريم حضرها الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والأمينين المساعدين بجامعة وحيد خلوي و سامية عبد الحميد.



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