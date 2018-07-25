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السعودية تعلن تعليق جميع شحنات النفط التي تمر عبر باب المندب

عرب وعالم

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

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أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الفالح قوله: "إن هذا الإجراء سيكون بشكلٍ فوري ومؤقت"، مؤكدًا أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية، وعلى الملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف إنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعرضت ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا اليوم (الأربعاء)، بتوقيت المملكة بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وأشار الفالح إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.


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