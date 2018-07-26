الفقي: هكذا وصف "عبدالناصر" نظامه

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي،ان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أجرى مراجعة لفترة حكمه ووصفه بالعفن ، مشيرا الى انه لا يمكن الحكم على ثورة 23 يوليو بأنها كلها مكاسب أو خسائر.

واوضح "الفقي" في حوار له مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "سي بي سي مصر" أن الفرق بين الثورة الفرنسية وثورة 23 يوليو الاهتمام بالثقافة".

وأشار إلى أن الملك فاروق لم يكن عميلًا بل كان فاسدًا، مضيفا:" مشروع الإصلاح الزراعي كان مطروحًا قبل ثورة 23 يوليو والسفارة الأمريكية في مصر كانت تدعمه".