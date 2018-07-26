شاهد .. صلاح يقهر مانشستر سيتي بهدف وأداء رائع

26 يوليه 2018 - 05:25 ص

تمكن نجمنا المصري محمد صلاح من قهر فريق مانشستر سيتي في بطولة الأبطال الودية التي يشارك فيها فريقه ليفربول .



ودخل "صلاح" في الدقيقة 61 كبديل وكان فريقه متأخرًا بهدف ، قبل أن يحرز هدف التعادل خلال ثواني قليلة من نزوله أرضية الملعب برأسية رائعة .



وكاد صلاح أن يسجل الثاني والثالث خلال نفس دقيقة الهدف لولا تدخل مدافع "السيتي" مرة والقائم مرة أخرى .



وسلم "صلاح" هدية لزميله السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 85 قبل أن يرفضها ويطيح بها في الهواء .



ورفع صلاح في نهاية المباراة كرة حاول زميله سولانكي أن يتسلمها داخل منطقة الجزاء لكن مدافع السيتي أعاقه فاحتسب الحكم ركلة جزاء تقدم لها "مانيه" وسددها على يسار الحارس ليحرز الهدف الثاني الذي ضمن لليفرل الفوز .



