» 5 طرق يمكنك من خلالها إزالة الصبغة من الشعر

26 يوليه 2018 - 09:11 ص

سلط موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي الضوء على الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها لأي شخص أن يزيل الصبغة العالقة بشعره.



وقال الموقع، في تقريره ، إن الكثير من النساء يجربن العديد من ألوان الشعر، لكنهن لا يحصلن على النتيجة التي يردنها. ومن المحتمل أن يكون اختيار اللون المناسب لشعرك مهمة معقدة، لكن لحسن الحظ توجد خيارات لإزالة صبغة الشعر، إذا لم تحصل على النتائج المرجوة "حسب ترجمة عربي 21".



وذكر الموقع أنه من الطبيعي ألا تشعر بعض النساء بالرضا عن لون شعرهن الجديد. وبما أنهن لا يطبقن الصبغة على الشعر الأبيض فحسب، سوف يكون اللون الذي يحصلن عليه بناء على طبيعة لون شعرهن السابق، ما يمثل مضيعة للوقت والمال. وفي هذه الحالة، يمكنهن تطبيق الحلول التالية سهلة الاستخدام لإزالة الصبغة.



وأورد الموقع، أولا، أن زيت الزيتون أو زيت جوز الهند يحتوي على خصائص ترطيب فعالة في علاج الشعر التالف. وإذا قمت بتسخين الزيت، فإن ذلك سوف يساعدك على إزالة الصبغة من الشعر وترطيب شعرك، مع العلم أن معظم منتجات التفتيح تجعل الشعر جافا.



في البداية، قومي بتسخين جوز الهند أو زيت الزيتون في حمام من الماء المغلي حتى يصبح دافئا. وبعد ذلك، قومي بغسل شعرك وتجفيفه، ثم ضعي الزيت على جذور الشعر حتى أطرافه، ولفيه بمنشفة واتركيه لمدة ساعة. وبعد ذلك، اشطفيه بالماء الدافئ.



وأضاف الموقع، ثانيا، أن الخل يعد من بين الحلول الطبيعية التي يوصي بها مصففو الشعر؛ لأنها تخفف من مشاكل الجلد، وتقلل الروائح، وتجعل الشعر يبدو لامعا وناعما، كما ينصحون باستخدامه لإزالة صبغة الشعر. وعند مزج الخل بزيت الزيتون، من شأن هذا المزيج أن يرطب الشعر بشكل أكبر، ويعطي نتائج ممتازة.



لإعداد هذه الخلطة، قومي بخلط كوبين من زيت الزيتون مع كوبين من الخل في وعاء ووضعه جانبا، ثم اغسلي شعرك بالشامبو. وبعد ذلك، يجب اعتماد المزيج عوض بلسم الشعر، وتركه لمدة خمس دقائق، واشطفيه بعد ذلك بالماء الدافئ. لكن، يجب عليك وضع الخليط في كل مرة تقومين فيها بغسل شعرك للتخلص من كل الألوان الاصطناعية.



وذكر الموقع، ثالثا، أن أقراص الفيتامين سي يمكن أن تساعدك على إزالة صبغات الشعر، غير أن فعالية هذه الأقراص تكون ضعيفة عندما يكون الشعر مصبوغا بالصبغات التي تحتوي على الأمونياك. في البداية، يجب إذابة ثلاثة أقراص من فيتامين سي في ملعقتين كبيرتين من الماء. بعد ذلك، يوضع الخليط في زجاجة الشامبو، واستخدميه عند غسل الشعر لمدة أسبوع على الأقل، لتحصلي على نتائج مرضية.



وأوضح الموقع، رابعا، أن مسحوق الغسيل يمكن أن يكون حليفا جيدا لإزالة صبغة الشعر، على الرغم من أن مصففي الشعر لا يوصون باستخدامه بشكل متكرر؛ لأنه يجعل الشعر جافا. ولكن إذا قمت باستخدامه، يجب تطبيق بلسم للشعر عالي الجودة.



لتطبيق هذه الوصفة، يجب أولا تبليل الشعر، ثم توزيع ما مقداره ملعقة طعام من مسحوق غسيل الملابس من جذور الشعر حتى الأطراف، وافركيه واتركيه لمدة خمسة دقائق، ومن ثم قومي بشطفه جيدا بالماء، ووضع بلسم الشعر.



وأفاد الموقع، خامسا، بأن الليمون من المنتجات المعتمدة لتفتيح الشعر. فهو يساعد على تفتيح درجة لون الشعر، لكن نظرا لأن الليمون يعد من الحمضيات، يجب أن تحذري، واحرصي على عدم وضعه في عينيك أو على جرح مفتوح.



في البداية، يجب غسل الشعر بالطريقة المعتادة، ومن ثم وضع مزيج يتكون من خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون وأربع أو خمس ملاعق كبيرة من الماء. اتركيه لمدة خمسة دقائق ثم اشطفيه بالماء. وقومي بتطبيق بلسم الشعر، واتركي الخليط لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق.



في الختام، أكد الموقع أن تطبيق أي منتج بشكل مفرط قد يتلف شعرك. ولمنع مزيد تضرر الشعر، من المستحسن استخدام العلاجات الطبيعية حتى يظل الشعر رطبا وسليما وبراقا، فضلا عن أن تطبيق الوصفات لإزالة صبغة الشعر يعد خيارا صحيا لن يضر بشعرك، بل سيساهم في تقويته.

